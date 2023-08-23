Супруга Большунова опубликовала милое фото лыжника с дочкой Евой

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира, российского лыжника Александра Большунова, опубликовала в социальных сетях трогательное фото спортсмена с дочкой Евой, которой 27 августа исполнится год. К снимку Анна прикрепила эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Анны Большуновой
Напомним, Александр и Анна сыграли свадьбу в апреле 2021 года. Жеребятьева – бывшая лыжница сборной России.
26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2023 Большунов завоевал три золотые медали – в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и командном спринте.
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