Сорин: не понимаю, зачем журналисты задают Устюгову вопросы о завершении карьеры

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о разговорах по поводу возможного завершения карьеры олимпийского чемпиона в эстафете, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.

«Когда спортсмену за 30 лет, то для него каждый сезон может стать последним. Здесь дело в желании. Думаю, лучше самого спортсмена на это никто не ответит, а мы как специалисты можем только с пониманием отнестись к этому. Насильно заставлять спортсмена продолжать карьеру, тренироваться, выступать — это бессмысленное занятие. Каждый сам себя мотивирует и находит цели, ради чего он ездит на сборы, тренируется, много времени проводит вне дома.

Мне кажется, любой спортсмен в возрасте Сергея скажет: «Давайте сезон добегаем, а там уже посмотрим, что будем делать». Так что ничего удивительного в этом интервью нет. Иногда я даже не понимаю, зачем журналисты задают Сергею такие вопросы. Все прекрасно знают, что он живёт сегодняшним днём и сезоном и слишком [далеко] вперёд не заглядывает», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».