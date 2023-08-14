Панжинский: Большунов ещё доказывает превосходство, но есть Терентьев, Устюгов, Коростелёв

Российский лыжник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский выделил спортсменов, которые в новом сезоне могут составить конкуренцию трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову.

«Большунов пока доказывает своё превосходство. Но Александр Терентьев обыгрывает его уже и зимой, и летом. Есть Сергей Устюгов, который ещё прошлой зимой доказывал, что может обгонять Большунова. Есть Савелий Коростелёв, который перешёл к новому тренеру, Егору Сорину. Думаю, грядущей зимой мы увидим повзрослевшего, возмужавшего Савелия с новыми победами. Сезон будет интересным, несмотря на то, что он, скорее всего, [снова] пройдёт лишь в пределах нашей страны», — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».

24-летний Терентьев стал двукратным бронзовым призёром Олимпиады 2022 года в Пекине. 31-летний Устюгов является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете, а также двукратным чемпионом мира 2017 года. 19-летний Коростелёв — двукратный чемпион мира среди юниоров.