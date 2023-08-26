Олимпийская чемпионка Юлия Ступак дала совет молодым лыжникам

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) рассказала, на что следует обратить внимание молодым спортсменам при подготовке в горах.

«Хочу дать небольшой экскурс для юных спортсменов при нахождении в горах. Во-первых, приезжайте всегда восстановленные. На загрузе приезжать на высоту 2000 метров — утопия! Следующее — отслеживайте своё состояние до самых мелочей. Отслеживайте пульс и ортопробу. Дальше — сон, питание и жидкость. Это не то, что важно, это основа и первый индикатор вашего состояния.

Организму всегда нужно время на адаптацию к высоте. Для каждого индивидуально. Но приезжать и с первых дней делать интервалы не надо. Обратите внимание на спортивное питание. Для меня это так же важно, как и сон. До, во время, после нагрузок — свято. Учитесь подбирать его себе сами, так как это важно. Хороший коннект с тренером и кайфовое настроение приветствуется», — написала Ступак на своей странице в социальных сетях.