Наталья Непряева будет выступать на соревнованиях под фамилией Терентьева

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева будет выступать на соревнованиях под фамилией Терентьева.

23 августа стало известно, что Непряева и бронзовый призёр Игр Александр Терентьев, которые тренируются в группе Юрия Бородавко, официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе.

«Ищите Наталью Терентьеву в протоколах уже на летнем чемпионате России.

И ещё: у ребят впереди два медовых месяца. Оба — в тренировочных апартаментах Ю. В. Бородавко. Сначала Малиновка. Потом Раубичи», — написал корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов в своём телеграм-канале.

Летний чемпионат России пройдёт в Архангельской области с 15 по 18 сентября. Свадебные торжества Терентьевых состоятся 23 сентября.