«Всего наилучшего, Наташка!» Юстина Ковальчик поздравила Непряеву с замужеством

Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, польская лыжница Юстина Ковальчик поздравила чемпионку Олимпиады-2020 в эстафете, обладательницу Кубка мира – 2021/2022, россиянку Наталью Терентьеву (Непряеву) со свадьбой.
Напомним, Непряева вышла замуж за двукратного бронзового призёра Олимпиады-2022, российского лыжника Александра Терентьева. В грядущем сезоне Наталья будет выступать под фамилией мужа.
«Всего наилучшего на твоём новом жизненном пути, Наташка!» — написала Ковальчик в социальных сетях. «Спасибо», — ответила Наталья.
Отметим, что в мае 2023 года стало известно, что муж Ковальчик Кацпер Текиели погиб в результате схода лавины в швейцарских Альпах. Ему было 38 лет. Текиели и Ковальчик поженились в сентябре 2020 года. Через год у пары родился сын Хуго.
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