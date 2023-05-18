«Он был загадочным человеком». Гениальный горнолыжник из СССР перестал побеждать и погиб

Сорок лет назад, 18 мая 1983 года, трагически погиб один из ярчайших советских спортсменов – горнолыжник Александр Жиров. Он разбился на подаренной спонсорами чудо-машине. Вместе с ним погибли ещё трое молодых людей.

В советской прессе Жирову был посвящён только коротенький некролог. А ведь советский спортсмен не раз побеждал самого Ингемара Стенмарка – легенду мировых горных лыж.

«Он мог просто сказать — я не пойду сегодня на тренировку. И не ходил»

Звезда Александра Жирова зажглась с появлением команды Леонида Тягачёва. Советские горнолыжники появились словно из ниоткуда и заставили говорить о себе весь мир. Поначалу Жиров в той команде не был главной звездой. А вот одним из самых непредсказуемых – точно был.

Александр Жиров Фото: РИА Новости

«Рабочий день – 15 часов в день и в России, и за рубежом. Это была основа моей подготовки, с этим принципом не все справлялись. Построение в пять утра. Первая тренировка – четыре часа, потом короткий сон, потом вторая тренировка, ОПФ и вечерняя тренировка четыре часа. Условия – солдатские», — рассказывал Тягачёв.

«Он чувствовал, когда ему надо тренироваться, а когда не надо. Когда надо много, до седьмого пота, а когда вообще ничего. У нас даже скандалы в команде были из-за этого, — вспоминал многократный чемпион СССР в «жировских» слаломе и слаломе-гиганте Владимир Андреев в фильме «Выше гор».

— Он мог просто сказать – я не пойду сегодня на тренировку. И не ходил. Потом вдруг, когда у нас идёт обычный рабочий день, всё уже закончилось, он надевает костюм и бежит кросс. «Саш, ты чё делаешь?» – «Я не знаю, но чувствую, что мне это нужно». Показательный момент. У нас на шестиметровой высоте висело бревно, по которому нужно было пройти с датчиками пульса. Так вот у Саши пульс на высоте был меньше, чем в покое, а у всех зашкаливал. И тут он был совершенно другой».

Русское чудо после трагической катастрофы

Перед началом того сезона, когда сборная СССР шокировала весь горнолыжный мир своими результатами, в команде случилась трагедия.

Во время сбора в Австрии 3 октября 1980 года погибла юная горнолыжница Елена Панченко. В Вене на перекрёстке в микроавтобус с советскими и австрийскими спортсменами врезался трамвай. Панченко и девушка-переводчица погибли на месте, остальные отделались синяками и ушибами.

В Междуреченск на похороны Елены приехала вся команда. Тогда родители девушки, которая чуть больше месяца не дожила до своего 17-летия, отдали Александру Жирову личные письма, которые спортсменка так и не отправила адресату. Из этих писем Александр узнал, что Елена была в него влюблена.

Часто, когда вспоминают о Жирове, говорят, что смерть Елены сильно повлияла на его результаты, он не смог оправиться и вновь выйти на высокий уровень.

Александр Жиров (слева) Фото: РИА Новости

Но по хронологии именно в сезоне-1980/1981 горнолыжники сборной СССР добились выдающихся результатов. Настолько выдающихся, что СМИ окрестили достижения нашей команды «24 дня русского чуда».

5 марта 1981 года Валерий Цыганов одержал победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в США. Это был невероятный, нереальный успех! 14 марта в Фурано в гигантском слаломе победу праздновал Александр Жиров, опередивший в том числе и шведа Ингемарка Стенмарка, будущего рекордсмена по количеству побед на этапах Кубка мира, уже тогда считавшегося непобедимым.

Спустя десять дней в болгарском Боровце Жиров победил в слаломе и слаломе-гиганте, а завершил сезон красивой победой вновь в гиганте в швейцарском Лааксе.

«Когда Саша Жиров в слаломе выиграл полторы секунды, а это всё равно что полторы минуты в беговых лыжах, Ингемар Стенмарк взял его на руки, пронёс его и сказал: «Ты лучший, я счастлив, что ты такой», — вспоминал Тягачёв.

Александр Жиров Фото: Роман Денисов/ТАСС

Смерть на безопасном автомобиле

Тогда казалось, что в советских горных лыжах зажглась звезда, которая будет светить долго.

«По большому счёту он был загадочным человеком. В первый год работы мог в день сказать только одно слово. А мог вообще ничего не говорить. Весь в себе. Такая деревенская диковатость в нём была. Но спортсмен феноменальный. Не он был в горных лыжах, а горные лыжи в нём», — вспоминал Виктор Тальянов, тренер Жирова в ЦСКА.

Но после триумфального сезона Александр не показывал те результаты, которых от него ждали. Сказалось и давление на команду Тягачёва со стороны нового министра спорта Марата Грамова, и вынужденная смена экипировщика – чтобы тренироваться за границей, нужны были огромные средства. Говорили, что один сезон горнолыжников обходится государству в $ 1 млн, не считая экипировки. Так или иначе, а Жиров уже не был тем Жировым, которого успел узнать весь горнолыжный мир.

«Когда он приезжал в родной посёлок, то старался сбросить с себя весь груз, который у него накопился. Часто бывал в обществе своих приятелей. В своей компании он поддался выпивке, — рассказывал Валентин Широков, односельчанин Жирова и его первый тренер.

Александр Жиров Фото: Роман Денисов/ТАСС

Возле родного посёлка Жиров и погиб. Обстоятельства гибели Жирова остались невыясненными. Был ли он сам за рулём подаренной спонсорами «Вольво 244» и в каком состоянии находился – непонятно. «Вольво 244» – великолепная для своего времени машина. Достаточно сказать, что автомобиль стал стандартом при разработке норм безопасности не только в Швеции, но и в США. Но даже такой автомобиль не был рассчитан на падение в глубокий овраг.

Александру Жирову было всего 24 года.