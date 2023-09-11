Александр Большунов и Алексей Червоткин пропустят летний чемпионат России в Малиновке
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о том, что часть его группы пропустит летний чемпионат России среди лыжников-гонщиков, который пройдёт с 14 по 19 сентября в Малиновке (деревня Кононовская, Архангельская область)
«К сожалению, Большунов и Червоткин до сих пор восстанавливаются после травм. Они пока тренируются в щадящем режиме – только на лыжероллерах. Саша и Лёша не проделали ту работу, которая необходима для соревнований. У них есть определённые ограничения», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Ранее стало известно, что летний чемпионат России пропустит и Наталья Терентьева (Непряева), которая на днях перенесла операцию.
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