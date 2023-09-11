Бородавко — об отсутствии трансляций летнего ЧР: жаль болельщиков, которые этого не увидят

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отсутствии трансляций со стартующего в Малиновке летнего чемпионата России.
«Вроде бы федеральный канал «Матч ТВ» проявлял интерес к соревнованиям лыжников, почему нет трансляции – я не знаю. Не в моей компетенции давать комментарии на эту тему.
Жаль болельщиков, которые не увидят в полном объёме отличные соревнования на замечательных трассах в Малиновке. Здесь, безусловно, будет на что и на кого посмотреть», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Ранее Бородавко сообщил о том, что из спортсменов его группы не смогут принять участие в стартах Александр Большунов, Наталья Терентьева (Непряева), Алексей Червоткин, Артём Мальцев, Денис Спицов и Александр Терентьев.
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