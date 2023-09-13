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Губерниев: вы не в курсе, Вяльбе уже возразила Путину по поводу нейтрального статуса?

Губерниев: вы не в курсе, Вяльбе уже возразила Путину по поводу нейтрального статуса?
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Российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о мнении главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о нейтральном статусе российских спортсменов.

Ранее Вяльбе неоднократно выступала против участия российских атлетов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что приоритетом являются интересы спортсменов, которые должны сами для себя принять решение об участии или отказе от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Ребята, вы не в курсе? Елена Вяльбе уже возразила Владимиру Путину по поводу нейтрального статуса? Уже горячо начала спорить владычица морская с президентом РФ?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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