Губерниев: вы не в курсе, Вяльбе уже возразила Путину по поводу нейтрального статуса?
Поделиться
Российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о мнении главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о нейтральном статусе российских спортсменов.
Ранее Вяльбе неоднократно выступала против участия российских атлетов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что приоритетом являются интересы спортсменов, которые должны сами для себя принять решение об участии или отказе от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.
«Ребята, вы не в курсе? Елена Вяльбе уже возразила Владимиру Путину по поводу нейтрального статуса? Уже горячо начала спорить владычица морская с президентом РФ?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Комментарии
- 13 сентября 2023
-
13:33
-
12:31
- 12 сентября 2023
-
17:55
-
11:49
-
10:43
-
10:26
- 11 сентября 2023
-
23:26
-
22:59
-
14:44
-
14:31
-
14:27
- 10 сентября 2023
-
20:04
-
17:52
-
15:36
-
15:19
- 9 сентября 2023
-
20:33
-
17:48
- 8 сентября 2023
-
15:48
-
14:29
-
14:13
- 7 сентября 2023
-
23:58
-
17:58
-
17:39
-
14:05
- 6 сентября 2023
-
11:25
-
09:44
- 5 сентября 2023
-
22:38
-
21:46
-
17:13
- 4 сентября 2023
-
14:15
- 3 сентября 2023
-
10:35
-
09:44
- 2 сентября 2023
-
20:55
-
20:25
- 31 августа 2023
-
23:56
Партнерский контент