«Снова эта боль». Нина О'Брайен пропустит сезон из-за травмы

Американская горнолыжница Нина О'Брайен получила страшную травму. На тренировочных сборах в Новой Зеландии спортсменка сломала ногу. После успешного прошлого сезона, в котором американка стала чемпионкой мира в командном зачёте, у О'Брайен были ожидания на новый. Но его спортсменка пропустит из-за травмы.
«Снова эта боль. Я люблю горнолыжный спорт, но он бывает жестоким. У меня был лучший тренировочный сбор. Кажется, придётся пройти этот процесс ещё раз. В конце концов, я уже знакома с этой ситуацией», — написала О'Брайен в социальной сети.
Напомним, что это уже не первый случай, когда американской спортсменке придётся восстанавливаться после травмы ноги. Она получила открытый перелом голени на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Тогда О'Брайен упала в последних воротах второго заезда гигантского слалома.
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