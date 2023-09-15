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«Это полная дискриминация». Вяльбе не изменила свою позицию относительно Олимпийских игр

«Это полная дискриминация». Вяльбе не изменила свою позицию относительно Олимпийских игр
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оставила неизменной свою позицию относительно выступления российских спортсменов на Олимпийских играх: она всё ещё считает, что россияне должны ехать на Олимпиаду только со своими флагом и гимном.

«Моё мнение — без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Ранее Владимир Путин заявил, что российские атлеты должны самостоятельно принимать решение о выступлении на Олимпиаде в 2024 году.

Напомним, в соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК) россияне могут выступать на турнирах только в нейтральном статусе и исключительно в индивидуальных видах спорта.

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