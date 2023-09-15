«Это полная дискриминация». Вяльбе не изменила свою позицию относительно Олимпийских игр

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оставила неизменной свою позицию относительно выступления российских спортсменов на Олимпийских играх: она всё ещё считает, что россияне должны ехать на Олимпиаду только со своими флагом и гимном.
«Моё мнение — без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
Ранее Владимир Путин заявил, что российские атлеты должны самостоятельно принимать решение о выступлении на Олимпиаде в 2024 году.
Напомним, в соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК) россияне могут выступать на турнирах только в нейтральном статусе и исключительно в индивидуальных видах спорта.
- 15 сентября 2023
-
11:22
-
09:35
- 14 сентября 2023
-
09:24
- 13 сентября 2023
-
23:04
-
22:22
-
22:05
-
15:47
-
13:33
-
12:31
- 12 сентября 2023
-
17:55
-
11:49
-
10:43
-
10:26
- 11 сентября 2023
-
23:26
-
22:59
-
14:44
-
14:31
-
14:27
- 10 сентября 2023
-
20:04
-
17:52
-
15:36
-
15:19
- 9 сентября 2023
-
20:33
-
17:48
- 8 сентября 2023
-
15:48
-
14:29
-
14:13
- 7 сентября 2023
-
23:58
-
17:58
-
17:39
-
14:05
- 6 сентября 2023
-
11:25
-
09:44
- 5 сентября 2023
-
22:38
-
21:46