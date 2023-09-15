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Алина Пеклецова выиграла гонку на 15 км свободным стилем на летнем чемпионате России

Алина Пеклецова выиграла гонку на 15 км свободным стилем на летнем чемпионате России
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Сегодня, 15 сентября, в Малиновке (Архангельская область) начался летний чемпионат России по среди лыжников-гонщиков. Первой стала гонка на 15 км свободным стилем среди женщин.

Победу в этой гонке одержала лыжница Алина Пеклецова, преодолевшая дистанцию за 39.40,4. Второй стала представительница Тюменской области Екатерина Смирнова, отставшая от лидера на 44,1 секунды. Третье место заняла московская лыжница Анастасия Прокофьева.

Лыжероллеры. Чемпионат России, Малиновка
15 км, свободный стиль. Женщины

1. Алина Пеклецова (Архангельская область) — 39.40,4.
2. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — отставание 44,1 секунды.
3. Анастасия Прокофьева (Москва) +1.14,2.
4. Алеся Рушенцева (Республика Татарстан) +1.38,7.
5. Мария Истомина (Архангельская область) +1.56,9.

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