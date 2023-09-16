Опубликован момент, после которого были пересмотрены результаты спринта на ЧР в Малиновке

В Сети появилось видео эпизода с участием Андрея Кузнецова и Сергея Ардашева с мужского спринта классическим стилем на летнем чемпионате России – 2023 в Малиновке.

Напомним, изначально Андрей Кузнецов пришёл к финишу первым и был объявлен победителем гонки, однако затем команда Татарстана опротестовала результаты спринта, посчитав, что Кузнецов намеренно сместился в сторону Сергея Ардашева на последнем подъёме, создав помеху для соперника. Судейская комиссия приняла протест и чемпионом России в спринте классическим стилем стал Сергей Ардашев. Андрей Кузнецов, в свою очередь, был смещён на последнее, шестое место финального забега.

Напомним, летний чемпионат России по лыжным гонкам проходит на базе центра лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Архангельской области.