Опубликован момент, после которого были пересмотрены результаты спринта на ЧР в Малиновке

В Сети появилось видео эпизода с участием Андрея Кузнецова и Сергея Ардашева с мужского спринта классическим стилем на летнем чемпионате России – 2023 в Малиновке.
Напомним, изначально Андрей Кузнецов пришёл к финишу первым и был объявлен победителем гонки, однако затем команда Татарстана опротестовала результаты спринта, посчитав, что Кузнецов намеренно сместился в сторону Сергея Ардашева на последнем подъёме, создав помеху для соперника. Судейская комиссия приняла протест и чемпионом России в спринте классическим стилем стал Сергей Ардашев. Андрей Кузнецов, в свою очередь, был смещён на последнее, шестое место финального забега.
Напомним, летний чемпионат России по лыжным гонкам проходит на базе центра лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Архангельской области.
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