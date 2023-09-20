Норвежский журналист — о российских спортсменах: они нежелательны в Норвегии

Норвежский журналист Эстен Сатер раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за намерение допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. По его мнению, от норвежских властей требуются решительные действия для противостояния этим намерениям, вплоть до закрытия границы Норвегии для российских спортсменов. Сатер обвиняет международных спортивных чиновников в сговоре с российскими властями и считает санкции, связанные с отсутствием на соревнованиях символики у российских спортсменов, недостаточными.
В частности, Сатер касается темы участия российских лыжников в этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия). Он призывает к бойкоту российского спорта и считает, что этап Кубка мира в Тронхейме должен пройти «без единого русского на трассе».
«Такие звёзды, как фаворитка Путина Вероника Степанова, по-прежнему нежелательны в Норвегии», — пишет Сатер на Dagbladet.
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