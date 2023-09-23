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Жена Сергея Устюгова выложила необычное фото мужа

Жена Сергея Устюгова выложила необычное фото мужа
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Жена олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова Елена выложила в своём телеграм-канале фото мужа в костюме и с лыжами.

Фото: Телеграм-канал Елены Устюговой

Под опубликованной в Сети фотографией спортсмена есть подпись: «На кого похож человек в бордо?»

Сергей Устюгов — чемпион Олимпиады-2022 в эстафете, двукратный чемпион мира-2017 (скиатлон и командный спринт), а также победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Елена Устюгова (Соболева) является бывшей участницей сборной России по лыжным гонкам. Она призёр чемпионата России, этапа Кубка мира, а также чемпионка мира среди юниоров и молодёжи. У семейной пары двое детей: дочь Кира и сын Миша.

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