Жена Сергея Устюгова выложила необычное фото мужа

Жена олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова Елена выложила в своём телеграм-канале фото мужа в костюме и с лыжами.

Фото: Телеграм-канал Елены Устюговой

Под опубликованной в Сети фотографией спортсмена есть подпись: «На кого похож человек в бордо?»

Сергей Устюгов — чемпион Олимпиады-2022 в эстафете, двукратный чемпион мира-2017 (скиатлон и командный спринт), а также победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Елена Устюгова (Соболева) является бывшей участницей сборной России по лыжным гонкам. Она призёр чемпионата России, этапа Кубка мира, а также чемпионка мира среди юниоров и молодёжи. У семейной пары двое детей: дочь Кира и сын Миша.