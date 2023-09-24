Клебо: я не буду участвовать в Кубке мира, если мои требования не будут выполнены
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо пригрозил неучастием в Кубке Мира, при условии, если его требования к Норвежской лыжной ассоциации не будут выполнены.
«Я больше не решаю этот вопрос, напрямую общаясь с менеджментом сборной🇳🇴 Теперь этим занимается мой отец. У меня нет особых сомнений, что рано или поздно мы решим проблему. А если нет, то проведу сезон с Нортугом в Ski-Classics.
Но это самый крайний вариант. Кубок мира — это всё ещё основная цель сезона. У нас есть два месяца, чтобы подписать соглашение, которое откроет мне доступ на стартовую линию» — приводит слова Клебо TV2.
Йоханнес является четырёхкратным победителем личного зачёта Кубка мира (2018, 2019, 2022, 2023).
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