Юлия Ступак показала, в каком наряде посетила свадьбу Терентьевых

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях фото со свадьбы лыжников Натальи и Александра Терентьева. Юлия посетила мероприятие в красивом розовом платье.

«Сегодня мы празднуем свадьбу Натальи и Александра Терентьевых. Сегодня будут танцы», — подписала фото Ступак.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко. Предположительно, помолвка спортсменов состоялась в начале июня, а брак они заключили 23 августа.

Ступак, как и другие российские лыжники, не смогла выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Вернётся ли сборная России на КМ, на данный момент доподлинно неизвестно.