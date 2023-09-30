Бородавко — о FIS: они без нас прекрасно себя чувствуют, наслаждаются жизнью

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил решение международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов, а также рассказал, что об этом думают отстранённые спортсмены.

«Какое мнение у ребят, ждали ли они другого поворота событий? У всех примерно одно мнение, никто не ждал этого заседания с точки зрения допуска. Все понимают, что происходит. Все понимают ситуацию, чего ждать от FIS и так далее.

Можно ли уже точно сказать, что FIS теряет очередной сезон? Они ничего не теряют, — это мы теряем. Они без нас прекрасно себя чувствуют, наслаждаются жизнью. Они убрали часть конкурентов, которые мешали им подниматься на призовые места. Они будут до конца биться за наше отстранение, они всегда хотели этого. Просто появился момент всё это легализовать», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, ранее сегодня, 30 сентября, Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своей осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов. Как и в прошлом сезоне, представители лыжных дисциплин не смогут участвовать в Кубке мира.