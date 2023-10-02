Сергей Устюгов: понял одно — дожить бы до конца сбора

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов рассказал о том, что начал тренировочный сбор в Ижевске вместе с командой Ханты-Мансийска.

«Я понял одно – дожить бы мне до конца сбора. Сбор лёгкий, по мнению Андрея Мельниченко, всего 15 дней, а я уже устал. А что ещё будет впереди… Домой хочется, к семье, к детям, там кормят», — сказал Устюгов в видео, выложенном в его телеграм-канале.

Напомним, Сергей Устюгов — чемпион Олимпийских игр 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира — 2017 (скиатлон и командный спринт), а также победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи и пятикратный чемпион мира среди юниоров.