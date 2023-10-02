Вяльбе: не хочу, чтобы мой атлет, желающий стать чемпионом ОИ, 6 часов монтировал ролики

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об активности спортсменов в медийном поле и шоу с другими видами спорта. Президент ФЛГР не считает, что шоу и медийность атлетов способствуют развитию лыжного спорта и росту его популярности.

«Мы два разных полюса. Одни, это как мы с президентом Федерации гребного спорта России Алексеем Свириным, думают о детях, думают о воспитании олимпийских чемпионов, другие — думают о коммерции и бизнесе. Это вообще разное. Нас не надо было вместе соединять. Я не против этого, всё имеет место на жизнь, но это разное.

У нас в тренировках есть элементы гребли. Алексей Свирин, уверена, катается на лыжах, поэтому мы можем придумать что‑то интересное для нашей аудитории. Но это не придаст развития нашему виду спорта, это коммерция. Это шум, а не развитие. Я не хочу, чтобы мой спортсмен, который планирует стать олимпийским чемпионом, сидел шесть часов и монтировал ролики в интернете», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что российские лыжники и биатлонисты могут провести совместное шоу.