Вяльбе: давайте не будем ни перед кем унижаться и проситься в двери. Мы — великая страна

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе жёстко отреагировала на недопуск россиян на юношеские Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Канвондо (Южная Корея).

«Много уже по поводу всех международных соревнований и всех спортивных федераций, объединений и так далее ведём какую-то полемику, всё время пытаемся что-то кому-то доказать, объяснить. Последние новости, которые пришли буквально пару дней назад – наших спортсменов не пустили на юношеские Олимпийские игры.

Знаете, мне кажется, нам просто нужно, по крайней мере, на ближайшие годы забыть вообще про существование всех этих международных организаций и просто воспитывать своих детей в нашей замечательной стране, где можно проводить прекрасные соревнования по всем видам спорта. И у нас есть всё-таки дружественные страны. Давайте обратим внимание на них и будем проводить с ними совместные соревнования для взрослых и детей. Давайте не будем ни перед кем унижаться и проситься в их двери. Мы – великая страна. И я думаю, что как раз настало то время для нас, для людей, которые воспитывают спортсменов, которые занимаются спортом, просто понять, что мы – великая страна, мы – великие люди, мы не должны делать так, чтобы о нас просто кто-то имел право вытирать ноги.

Мне безумно было обидно, что мои спортсмены две последние Олимпиады провели практически в нейтральном статусе. Да, у нас был флаг Олимпийского комитета России, а вместо гимна была музыка Чайковского. Но, согласитесь, всё равно это немножко другое. Сейчас это не то время, это не вымышленный какой-то придуманный допинг. Да, мне очень жаль. Спортсмены хотят выступать на международных соревнованиях. Но сейчас время для объединения и мобилизации внутри страны всех нас. Только так мы сможем победить. Давайте будем воспитывать своих детей правильно, чтобы они знали Родину и любили её. Её невозможно не любить, а она у нас прекрасна. Самая великая страна – это Россия», — сказала Вяльбе в эфире телеграм-канала «Народный фронт».