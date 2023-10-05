Россия заменит Олимпиаду серией международных турниров. Как не запутаться в новых Играх?

Всемирные игры дружбы, Игры стран БРИКС, ШОС и СНГ – чем все они друг от друга отличаются?

Грандиозная дискуссия о выступлении россиян под нейтральным флагом в нашем спортивном сообществе только разгорается. И это при том, что МОК на Олимпиаду наших спортсменов пока даже не звал! Но вне зависимости от того, позовут ли нас в Париж и поедем ли мы туда сами, ясно одно: России уже сейчас необходимо создавать новую систему международных турниров вместе с дружественными странами. Какая-то альтернатива Играм должна быть.

Инициативы в этой сфере появлялись словно грибы после дождя. Россия вдобавок к существующим турнирам затеяла ещё как минимум три глобальных проекта. Давайте посмотрим, чем отличаются друг от друга Игры дружбы, стран БРИКС, ШОС и СНГ и как в этих аббревиатурах не заблудиться.

Всемирные игры дружбы

Это, пожалуй, самый амбициозный и заметный проект на данный момент.

Очевидно, что он восходит к Играм дружбы 1984 года. Тогда СССР и страны социалистического лагеря не поехали на Олимпиаду в Лос-Анджелес в ответ на бойкот Олимпиады-80. Игры дружбы и стали как шансом проявить себя для тех, кто не поехал в США, так и своеобразным ответом западной политике.

Советских спортсменов не было на ОИ-1984 Фото: Michael Montfort/Getty Images

Сейчас организаторы подчеркивают, что Игры дружбы – это не альтернатива Олимпиаде и что они будут рады присутствию ведущих атлетов планеты.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге – через месяц после ОИ-2024. В столице страны основная часть соревнований пройдёт в комплексе «Лужники». А столица Свердловской области примет лёгкую атлетику, водные виды спорта и дзюдо.

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За год до старта соревнований ожидается, что участие в них примут более пяти тысяч спортсменов из разных стран. А в программу турнира будет включено 27 видов спорта, из которых 22 носят статус олимпийских дисциплин.

В июле 2023 года на ПМЭФ-2023 был представлен логотип спортивного форума. Он символизирует спорт как объединяющую силу для спортсменов и болельщиков во всем мире, без границ, запретов и дискриминации.

«Запуская проект Игр дружбы, мы верим в то, что эти принципы вернутся в мировой спорт, в том числе и благодаря нашему турниру», – сказал директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин в рамках презентации логотипа.

Спортсменов каких стран в России планируют позвать на Игры дружбы пока не сообщается. Но приставка «Всемирные» намекает на то, что звать будут всех, без ограничений. И даже атлетов из Украины обещают принять.

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Игры дружбы хотят проводить раз в четыре года, как в летнем варианте, так и в зимнем. Последний, кстати, планируют впервые провести в 2026 году.

Учитывая сроки, можно предположить, что Игры дружбы соберут относительно неплохой состав. Большинство звёзд, конечно, будут отдыхать после Олимпиады, но некоторые, возможно, захотят реабилитироваться за неудачу и, чего греха таить, подзаработать. Речь о представителях дружественных нам стран, конечно. Участие хоть сколько-нибудь классных спортсменов из США и Европы в Играх дружбы – 2024 пока представить решительно невозможно.

Игры стран БРИКС

Второй международный турнир, достойный внимания болельщиков. Игры БРИКС должны пройти в Казани с 20 по 23 июня следующего года.

БРИКС – это международная организация, в которой уже состоят Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южная Африка. Но с 1 января 2024 года к присоединению приглашены также Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Вероятно, на Игры позовут спортсменов из этих стран, но ими не ограничатся. Скорее всего, не откажут и другим странам, проявляющим интерес к БРИКС. В сумме это несколько десятков государств – немало, стоит признать.

К слову, на Олимпиаде в Токио пять действующих членов БРИКС завоевали в общей сложности 191 медаль, из которых 67 были золотыми. Для сравнения: у победителей общего зачёта – команды США – 113 медалей (39 золотых).

Спортсмены будут разыгрывать медали в 25 видах спорта, при этом в соревновательной программе Игр стран БРИКС ожидаются сюрпризы:

«От каждой страны мы хотим предложить по одному виду спорта. Пока предложили капоэйру от Бразилии, го – от Китая, джуксей – от ЮАР, кабадди – от Индии, а от России, естественно, борьбу на поясах – наш традиционный вид спорта, который мы культивируем в Татарстане», – заявил на саммите стран БРИКС министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Борьба на поясах Фото: РИА Новости

Общий бюджет турнира может составить примерно 2 млрд. рублей.

Оценивать этот турнир можно по-разному. Кто-то считает, что Игры в Казани могут стать для некоторых спортсменов этапом подготовки к Олимпиаде. Кто-то уверен, что желающих съездить в Татарстан перед Парижем будет совсем мало. Но при этом очевидно, что представители неолимпийских видов вполне могут рассматривать этот турнир как один из ключевых стартов сезона.

Игры стран ШОС

Летом 2023 года также возникла идея проведения Игр в рамках политического объединения, Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

С идеей выступил министр спорта России Олег Матыцин. Он подчеркнул, что предложение вызвало интерес среди членов ШОС.

«Мы видим, что интерес есть, но попросили представить более конкретные концепции этих Игр – с видами спорта, с временем проведения… Для нас важно даже не место проведения – Россия готова провести, для нас важно, чтобы первые эти Игры состоялись и был заложен более конкретный, практичный фундамент нашего сотрудничества», – сказал министр журналистам.

Олег Матыцин Фото: РИА Новости

Правда, эта идея, похоже, конкуренции с Играми Дружбы и БРИКС не выдерживает. О более конкретной концепции пока ничего не известно.

Игры стран СНГ

Для сравнения стоит включить в список ещё один турнир – Игры стран СНГ.

Отличие этого турнира от остальных состоит в том, что он уже существует. Более того, первый розыгрыш прошёл в 2021 году в Казани, ещё до тотального бана российского спорта. Второй состоялся в 2023 году в Минске.

Соревнования в Беларуси проходили в открытом формате, то есть принимать участие могли спортсмены не только из стран СНГ. Этой возможностью воспользовались атлеты из 13 государств, не имеющих отношения к Содружеству.

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Более 2000 спортсменов сражались за 246 комплектов наград в 20 видах спорта.

Казалось бы, у Игр СНГ были все шансы превратиться в мощный международный турнир, но этого, к сожалению, так и не произошло.

Россия привезла в Беларусь сильнейший состав только в двух видах спорта: художественной гимнастике и пляжном футболе. И только в этих дисциплинах получилась хоть какая-то яркая конкуренция. В других видах выступали преимущественно юношеские и юниорские составы.

Мировых звёзд из других стран в Минске по большому счёту не было.

Сборная России по пляжному футболу Фото: РФС

Так что если оставить за скобками пляжный футбол и художественную гимнастику, вторые Игры СНГ для широкого круга поклонников спорта прошли так же незаметно, как и первые, на которые ведущие спортсмены из России не поехали просто потому, что выступали в более важных мировых турнирах.

Анализируя итоги Игр СНГ, есть опасение, что и другие Игры могут получиться не очень-то яркими и запоминающимися. Но хочется верить, что организаторы смогут найти способы привлечь к ним внимание наших болельщиков.

А о какой-то конкуренции с Олимпиадами говорить ещё совсем рано.