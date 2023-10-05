Крюгер провокационно ответил на слова Йоханнеса Бё о скандалах в лыжной сборной Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер отреагировал на слова соотечественника, сильнейшего биатлониста мира Йоханнеса Бё, о том, что сборная Норвегии по лыжам не умеет скрывать внутренние конфликты от СМИ.

«Возможно, лыжи просто интереснее людям, чем биатлон. Мы должны это воспринимать как хороший знак. Но, повторюсь, мы должны уладить все недопонимания до старта сезона.

Биатлонистам позволено делать всё, что они захотят, и при этом вокруг них не возникает шумиха, у нас же любая мелочь вызывает взрыв. Они часто легко отделываются, когда дело доходит до конфликтов и отстранений, о нас же плохие новости публикуются куда чаще.

Нам бы хотелось некоторого баланса, чтобы их (биатлонистов) тоже провоцировали, когда дело доходит до каких-то скандалов, но мы также думаем, что о лыжах говорить интереснее», — приводит слова Крюгера TV2.