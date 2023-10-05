Бротен снялся в рекламе бренда-соперника спонсора норвежской федерации, чем вызвал скандал

Внутри Федерации лыжных видов спорта Норвегии разгорается очередной скандал, связанный с отношениями ведущего спортсмена и стороннего бренда. Дело в том, что обладатель «Малого хрустального глобуса» в сезоне-2022/2023 в слаломе горнолыжник Лукас Бротен снялся в рекламном ролике шведского бренда спортивной одежды J. Lindeberg.

Это вызвало волну негодования спортивных функционеров, так как федерация имеет большой спонсорский контракт с норвежским брендом Helly Hansen, который активно конкурирует с J. Lindeberg.

По информации издания VG, данный поступок Бротена вызвал бурную реакцию федерации и в данный момент внутри организации ведутся разбирательства. Чиновники возмущены, что Лукас вступил в сотрудничество с J. Lindeberg без разрешения на это. В Helly Hansen данный инцидент комментировать отказались.

Отметим, что отец Бротена Бьорн призвал не раздувать конфликт: данный рекламный ролик — якобы разовый контакт с J. Lindeberg.