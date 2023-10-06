«Муж прикид не оценил». Юлия Ступак показала свой повседневный лук

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях свежее фото.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

«Муж прикид не оценил», — подписала фото Ступак.

28-летняя Ступак готовилась к прошедшему сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023. В это межсезонье Ступак стала членом тренировочной группы Егора Сорина.

Ступак, как и другие российские лыжники, не смогла выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.