Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Счастлива, что живу в такое время». Вяльбе поздравила Путина с днём рождения

«Счастлива, что живу в такое время». Вяльбе поздравила Путина с днём рождения
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поздравила президента РФ Владимира Путина с днём рождения. Сегодня, 7 октября, Путину исполняется 71 год.

«Для меня большая честь поздравить Владимира Владимировича с днём рождения. В первую очередь, пожелать крепкого здоровья, терпения и благополучия. Я хочу сказать, что у нас столько перемен в стране благодаря Владимиру Владимировичу. Спорт просто стал развиваться. Крымский мост, который у нас у всех на слуху и на виду. Я безмерно благодарна и счастлива, что живу в такое время с таким руководителем страны», — сказала Вяльбе в видеопоздравлении.

Отметим, что в кадр Вяльбе вошла в свитшоте с надписью «Команда Путина. Народный фронт».

Материалы по теме
Насильно мил не будешь. Российских лыжников не допустили на Кубок мира — и что дальше?
Насильно мил не будешь. Российских лыжников не допустили на Кубок мира — и что дальше?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android