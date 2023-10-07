«Счастлива, что живу в такое время». Вяльбе поздравила Путина с днём рождения

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поздравила президента РФ Владимира Путина с днём рождения. Сегодня, 7 октября, Путину исполняется 71 год.

«Для меня большая честь поздравить Владимира Владимировича с днём рождения. В первую очередь, пожелать крепкого здоровья, терпения и благополучия. Я хочу сказать, что у нас столько перемен в стране благодаря Владимиру Владимировичу. Спорт просто стал развиваться. Крымский мост, который у нас у всех на слуху и на виду. Я безмерно благодарна и счастлива, что живу в такое время с таким руководителем страны», — сказала Вяльбе в видеопоздравлении.

Отметим, что в кадр Вяльбе вошла в свитшоте с надписью «Команда Путина. Народный фронт».