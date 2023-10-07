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Супруга Большунова показала милый момент, на котором лыжник привёл дочку на тренировку

Супруга Большунова показала милый момент, на котором лыжник привёл дочку на тренировку
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Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, опубликовала в социальных сетях трогательное видео, на котором её муж играет с их дочкой Евой. При этом Большунов в это время тренируется на лыжероллерах.

Напомним, Александр и Анна сыграли свадьбу в апреле 2021 года. Жеребятьева – бывшая лыжница сборной России.

26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2023 Большунов завоевал три золотые медали – в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и командном спринте.

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