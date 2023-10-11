«Просто легенда». Юлия Ступак опубликовала совместное фото с Андреем Кириленко

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях совместное фото с легендой российского баскетбола, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко.

Вчера, 10 октября Ступак посетила благотворительный товарищеский матч в Сыктывкаре, в котором помимо Кириленко приняли участие такие отечественные звёзды баскетбола, как Сергей Моня, Виктор Хряпа, Раиса Мусина и другие.

«Просто легенда. День сегодня просто потрясающий. Спасибо за этот праздник», — подписала фото Ступак.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Ступак, как и другие российские лыжники, не смогла выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.