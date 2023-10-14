Брат Нортуга обвинил Александра Большунова во лжи

Призёр этапов Кубка, норвежский лыжник Эвен Нортуг, являющийся младший братом легендарного Петтера Нортуга, отреагировал на слова россиянина Александра Большунова, который в начале апреля заявил, что получал сообщение от члена сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились». Кто именно был адресантом, Большунов не раскрыл.

«В любом случае я точно не отправлял такое сообщение. Возможно, скоро найдётся тот, кто напишет ему небольшое сообщение за кулисами, но я ничего об этом не слышал.

(Так вы думаете, что Большунов врёт? – вопрос журналиста). Да, я действительно так думаю. Это может быть одним из способов оказать некоторое давление на участников сложившейся ситуации (отстранения россиян). Ведь никто напрямую не может от этого защититься. Я сомневаюсь, что кто-то из членов команды сделал такое», — приводит слова Нортуга-младшего Nettavisen.