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Пол Голберг: нет сомнений, что для лыжного спорта лучше, если Россия будет участвовать

Пол Голберг: нет сомнений, что для лыжного спорта лучше, если Россия будет участвовать
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 и двукратный чемпион мира в эстафете, чемпион мира 2023 года в марафоне, норвежский лыжник Пол Голберг рассказал о своём отношении к отстранению россиян от международных соревнований, в частности, от Кубка мира.

«Нет сомнений, что для лыжного спорта лучше, если будет участвовать Россия. Но при нынешнем положении дел это невозможно. Нет смысла решать эту проблему до тех пор, пока ситуация не изменится», — приводит слова Голберга Nettavisen.

Напомним, российские лыжницы и лыжники в прошлом сезоне не получили права выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.

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