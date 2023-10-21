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Елена Вяльбе выразила соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Елена Вяльбе выразила соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что ей сейчас трудно что-либо говорить о смерти трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

«Кроме того, что очень жаль и, конечно, скорблю, ничего не скажу», — приводит слова Вяльбе RT.

Победительница Олимпиад в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова скончалась 19 октября в реанимации после остановки сердца. Ей было 58 лет.

В лыжных гонках Анфиса Резцова выигрывала золото (в эстафете) и серебро (в гонке на 20 км) на Олимпийских играх — 1988, а также одержала три победы на чемпионатах мира. После перехода в биатлон спортсменка завоевала две золотые олимпийские медали — на Играх-1992 (в спринте) и Играх-1994 (в эстафете).

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