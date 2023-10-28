Норвежскую горнолыжницу дисквалифицировали за превышение нормы фтора в смазке лыж

Серебряного призёра Олимпиады-2018 норвежскую горнолыжницу Рагнхильд Мовинкель дисквалифицировали в соревнованиях по гигантскому слалому на первом этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Зельдене. Причиной стало превышение допустимого содержания фтора в лыжной смазке, сообщает TV2. Эта дисквалификация стала первой после запрета фторосодержащей смазки лыж.

По информации норвежского телеканала, запрещённого фтора в смазке было в десять раз больше порогового значения — разрешённой правилами нормы. Также сообщается, что после первой попытки, в которой 31-летняя Мовинкель показала шестой результат, были проверены лыжи всех участниц, но только в паре норвежки были выявлены нарушения.

Для команды норвежки новость стала полной неожиданностью, так как проверка двухдневной давности на аналогичном аппарате не показала превышения, а лыжи спортсменки с тех пор были заперты у сервисёров. При этом проверявшие уточнили, что настолько существенное количество фтора не могло попасть на лыжи иначе как из смазки.