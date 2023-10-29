Мужской гигантский слалом на стартовом этапе КМ в Зельдене отменён из-за сильного ветра

Первый этап Кубка мира по горнолыжному спорту в дисциплине гигантский слалом в Зельдене (Австрия) отменили из-за сильного ветра после старта 47 участников из 73, сообщает VG.

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) опубликовала заявление в социальной сети X (ранее Twitter): «В связи с сильным ветром и неблагоприятным прогнозом погоды, из соображений безопасности и справедливости было принято решение отменить сегодняшнюю гонку по гигантскому слалому в Зельдене».

Рейс-директор Кубка мира Маркус Вальднер пояснил, что решение было принято после консультаций с синоптиками аэропорта.

«Это было очевидное решение, особого выбора у нас не было: ради безопасности спортсменов и обеспечения равных условий нам пришлось отменить гонку», – приводит слова Вальднера официальный сайт FIS.

Лидером этапа был австриец Марко Шварц, который опережал на 0,29 с действующего олимпийского чемпиона в этой дисциплине Марко Одерматта (Швейцария). После новости об отмене гонки он заявил: «Конечно, я немного разочарован, но это часть спорта, и мы не можем изменить погоду. Продолжать соревнования при таком ветре было бы нечестно, так что это правильное решение».

На какую дату будет перенесена гонка, пока не сообщается.