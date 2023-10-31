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Бородавко: лыжный сезон в России будет насыщенным. Мы максимально усложнили подготовку

Бородавко: лыжный сезон в России будет насыщенным. Мы максимально усложнили подготовку
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о планах на предстоящий сезон. Наставник национальной команды подчеркнул, что лыжный сезон в России будет насыщенным, чтобы лучшие спортсмены страны не лишились соревновательной практики из-за отстранения от международных стартов.

«Сейчас мы решаем те задачи, которые есть. И видим, что нас не пустят на этапы Кубка мира, поэтому, чтобы не потерять соревновательную практику, максимально усложнили всю подготовку в текущем сезоне. Он будет очень насыщенным.

Для всех спортсменов у нас определены в этом сезоне главные старты — Спартакиада, чемпионат России, а также многоэтапный Кубок России, финал которого пройдёт в Кировске в апреле 2024 года. При этом Кубок России постарались сделать как этапы Кубка мира», — приводит слова Бородавко ТАСС.

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