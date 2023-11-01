Юлия Ступак: многие болельщики говорят, что молятся за меня

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) выпустила трогательное обращение к своим фанатам.

«Ваша поддержка – это отдельная тема. Когда я подхожу к болельщикам, вы всегда говорите такие слова, которые трогают душу! Мне всегда говорят, что я как своя. Со мной хочется танцевать, разговаривать и веселиться. Очень многие говорят, что молятся за меня. Я обычно не пишу об этом в социальных сетях, а просто сохраняю в памяти. Но хочу сказать, что я рада дарить вам своё тепло. Рада, если хоть кому-то встреча со мной принесла тёплые эмоции», — написала Ступак в своих социальных сетях.

Ступак, как и другие российские лыжники, не смогла выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.