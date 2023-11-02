Хальфварссон — о сборной Норвегии по лыжным гонкам: мы их догоним

Чемпион мира среди юниоров, серебряный (2013, 2015) и бронзовый (2017) призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам швед Калле Хальфварссон высказался о доминирующей позиции сборной Норвегии в лыжном спорте, выразив уверенность в скорой смене гегемона.

«Думаю, скоро мы увидим перемены. В Норвегии довольно старая команда. На самом деле это Клебо среди младших, и он тоже уже не юноша», — сказал 34-летний Калле Хальфварссон SVT Sport.

«Многим из них тоже уже переваливает за 30. Так что им осталось не так много лет доминирования. Думаю, мы догоним», — добавил шведский лыжник.

Напомним, Кубок мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября этапом в Руке (Финляндия). Соревнования, включающие классический спринт, 10 км в раздельном старте классикой и масс-старт на 20 км в свободном стиле, продлятся до 26 ноября.