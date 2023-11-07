Юлия Ступак: с радостью поучаствовала бы в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак высказалась о возможности создания на телевидении шоу, связанного с её видом спорта, по примеру «Ледникового периода», «Вышки» или Медиалиги.

«Получилось бы что-то подобное сделать в лыжах? В лыжах – да. Примерно 20 лет назад было, например, шоу «Спринт». И это мегаинтересно. У меня там даже супруг участвовал. На это приходили посмотреть в центре Москвы. Участвовали спортсмены из разных стран, и это было очень зрелищно. Это была крутая атмосфера. Надеюсь, что это будет возрождаться.

Кстати, у меня во время интервью в апреле спросили, поучаствовала бы я в «Ледниковом периоде». Я бы с радостью туда залетела, а фигурное катание – безумно красивый спорт. В общем, жду классных и интересных предложений!» – приводит слова Ступак Metaratings.

Ранее продюсер и хореограф «Ледникового периода» Илья Авербух сообщил о том, что в телевизионном сезоне — 2023 шоу выходить не будет.