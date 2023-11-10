Рёте, Тёнсет и Тёугбёль покинули Муонио из-за положительных тестов на COVID-19

Три норвежских лыжника — трёхкратный чемпион мира Шур Рёте, олимпийский чемпион Дидрик Тёнсет и бронзовый призёр чемпионата мира Ховард Тёугбёль — покинули соревнования в Муонио (Финляндия) после того, как сдали положительные тесты на COVID-19. Об этом сообщило норвежское издание Langrenn.

Ранее от выступлений из-за положительного теста на коронавирус отказался пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, следом за ним о болезни сообщила двукратная чемпионка мира Тириль Уднес Венг, заразившаяся на сборах команды Норвегии в Ливиньо (Италия).

Отметим, что накануне Тёнсет и Тёугбёль принимали участие в спринте в Финляндии, где заняли места в третьей десятке.

Международные турниры по лыжным гонкам в рамках Кубка мира между тем стартуют уже 24 ноября этапом в Руке (Финляндия).