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Рёте, Тёнсет и Тёугбёль покинули Муонио из-за положительных тестов на COVID-19

Рёте, Тёнсет и Тёугбёль покинули Муонио из-за положительных тестов на COVID-19
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Три норвежских лыжника — трёхкратный чемпион мира Шур Рёте, олимпийский чемпион Дидрик Тёнсет и бронзовый призёр чемпионата мира Ховард Тёугбёль — покинули соревнования в Муонио (Финляндия) после того, как сдали положительные тесты на COVID-19. Об этом сообщило норвежское издание Langrenn.

Ранее от выступлений из-за положительного теста на коронавирус отказался пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, следом за ним о болезни сообщила двукратная чемпионка мира Тириль Уднес Венг, заразившаяся на сборах команды Норвегии в Ливиньо (Италия).

Отметим, что накануне Тёнсет и Тёугбёль принимали участие в спринте в Финляндии, где заняли места в третьей десятке.

Международные турниры по лыжным гонкам в рамках Кубка мира между тем стартуют уже 24 ноября этапом в Руке (Финляндия).

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