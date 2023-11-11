Шиффрин рассказала о травме, полученной перед этапом КМ в Финляндии

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин, являющаяся обладательницей рекорда по числу побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту, рассказала на своей странице в соцсети о травме, полученной накануне этапа Кубка мира в Леви (Финляндия). Во время тренировки спортсменка упала, повредив колено, и была госпитализирована в одну из больниц. В результате обследования серьёзных повреждений выявлено не было.

«Мы смягчили и стратегически увеличили тренировочную нагрузку. Чувствую себя неплохо», — написала Шиффрин на своей странице.

Соревнования в рамках этапа Кубка мира по горнолыжному спорту проходят в Леви (Финляндия) в субботу, 11 ноября. Микаэла Шиффрин принимает в них участие.