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Полиция Украины обнаружила тайный цех по производству формы сборной России

Полиция Украины обнаружила тайный цех по производству формы сборной России
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На одном из швейных предприятий Закарпатья, которое принадлежит гражданину Италии, тайно производились зимние куртки под итальянским брендом «Vist» для лыжной сборной России, сообщает телеграм-канал Госпогранслужбы Украины. Это обнаружили, задокументировали и прекратили пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции и Службы безопасности Украины. В ходе обысков в швейном цехе было найдено 150 таких курток. Следственные действия в отношении предприятия продолжаются.

Вся одежда была украшена символикой России и предназначалась для использования на национальных соревнованиях. Форма похожа на ту, в которой выступают российские горнолыжники. Заказчиком продукции выступала организация «Russia Ski Team».

Российские лыжники не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.

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