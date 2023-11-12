Полиция Украины обнаружила тайный цех по производству формы сборной России

На одном из швейных предприятий Закарпатья, которое принадлежит гражданину Италии, тайно производились зимние куртки под итальянским брендом «Vist» для лыжной сборной России, сообщает телеграм-канал Госпогранслужбы Украины. Это обнаружили, задокументировали и прекратили пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции и Службы безопасности Украины. В ходе обысков в швейном цехе было найдено 150 таких курток. Следственные действия в отношении предприятия продолжаются.

Вся одежда была украшена символикой России и предназначалась для использования на национальных соревнованиях. Форма похожа на ту, в которой выступают российские горнолыжники. Заказчиком продукции выступала организация «Russia Ski Team».

Российские лыжники не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.