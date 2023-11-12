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Российские горнолыжники откажутся от сшитой на Украине формы

Российские горнолыжники откажутся от сшитой на Украине формы
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Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников прокомментировал информацию о том, что зимние куртки для команды возглавляемой им федерации шились в Закарпатье, то есть на территории Украины.

Также стало известно, что с итальянской фирмой, которая шила форму для сборной команды России по горнолыжному спорту, федерация сотрудничала на протяжении многих лет.

«Понятно, что то, что произведено на Украине, от этого ассортимента мы откажемся.

То, что сейчас этот заказ размещён на Украине, я вообще не в курсе. Мы ещё в этом году экипировку не получали. Поэтому для меня так же, как для вас, эта новость неожиданная», — приводит слова Мельникова сайт телеканала «Звезда».

Напомним, ранее в Закарпатье обнаружили тайный цех, принадлежащий гражданину Италии, где производились зимние лыжные куртки под итальянским брендом «Vist» для сборной России.

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