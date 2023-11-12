Бородавко — об отстранении от КМ: наши лидеры потеряли в финансах, а остальные — приобрели

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил, понесли ли его подопечные финансовые убытки из-за отстранения от международных стартов. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине продлила отстранение россиян на грядущий сезон.

«Есть снижение мотивации фактически у всех. Это видно, мы с этим пытаемся бороться, организуем соревнования высокого уровня и качества. Государство идёт нам навстречу по призовому фонду.

Сильно ли потеряли лыжники в финансовом состоянии? Прежде всего, потеряли лидеры, которые выступали в топе на Кубке мира, Олимпийских играх. А все остальные только приобрели. Сейчас призовые на российских соревнованиях больше, чем раньше. Поэтому многие только выиграли в этой ситуации», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».