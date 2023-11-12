Шиффрин одержала 89-ю победу на этапах КМ после схода Влховой

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу на этапе Кубка мира в Леви (Финляндия). Этот триумф стал 89-м для спортсменки в рамках этапов Кубка.
Лидировавшая после первой попытки словацкая горнолыжница Петра Влхова сошла с дистанции во втором заезде.
Горные лыжи. Кубок мира, слалом, женщины
Леви, Финляндия
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.51,68.
2. Леона Попович (Хорватия) +0,18.
3. Лена Дюрр (Германия) + 0,30.
4. Сара Хектор (Швеция) + 0,66.
5. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) + 1,23.
6. Али Наллмайер (Канада) + 1,24.
7. Лоренс Сен-Жермен (Канада) + 1,32.
8. Катарина Линсбергер (Австрия) + 1,41.
8. Венди Хольденер (Швейцария) — то же время.
Напомним, Шиффрин является обладательницей рекорда по количеству побед на этапах Кубка мира в горнолыжном спорте (89). Предыдущий рекорд принадлежал шведскому горнолыжнику Ингемару Стенмарку и составлял 86 побед.