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Шиффрин одержала 89-ю победу на этапах КМ после схода Влховой

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу на этапе Кубка мира в Леви (Финляндия). Этот триумф стал 89-м для спортсменки в рамках этапов Кубка.

Лидировавшая после первой попытки словацкая горнолыжница Петра Влхова сошла с дистанции во втором заезде.

Горные лыжи. Кубок мира, слалом, женщины

Леви, Финляндия

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.51,68.

2. Леона Попович (Хорватия) +0,18.

3. Лена Дюрр (Германия) + 0,30.

4. Сара Хектор (Швеция) + 0,66.

5. Мина Фюрст Холтманн (Норвегия) + 1,23.

6. Али Наллмайер (Канада) + 1,24.

7. Лоренс Сен-Жермен (Канада) + 1,32.

8. Катарина Линсбергер (Австрия) + 1,41.

8. Венди Хольденер (Швейцария) — то же время.

Напомним, Шиффрин является обладательницей рекорда по количеству побед на этапах Кубка мира в горнолыжном спорте (89). Предыдущий рекорд принадлежал шведскому горнолыжнику Ингемару Стенмарку и составлял 86 побед.