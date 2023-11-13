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«Эта девочка готова сверкать». Юлия Ступак опубликовала новые эффектные фото

«Эта девочка готова сверкать». Юлия Ступак опубликовала новые эффектные фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях свежие эффектные снимки.

«Прямо здесь и прямо сейчас. Эта девочка готова сверкать», — подписала фотографии Ступак.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Ступак готовилась к прошедшему сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023. В это межсезонье Ступак стала членом тренировочной группы Егора Сорина.

Ступак, как и другие российские лыжники, не смогла выступить в прошлом сезоне на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.

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