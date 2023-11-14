Норвежская лыжница Эстберг не получила медицинский допуск к соревнованиям

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг не получила медицинский допуск к соревнованиям по состоянию здоровья.

«Я проделала огромную работу, была окружена хорошей поддержкой, но на данный момент, к сожалению, не все показатели достаточно хороши, чтобы получить допуск по состоянию здоровья. Баланс между тренировками и питанием оказался недостаточно хорошим», – приводит слова Эстберг VG.

Отметим, что с 2019 года норвежская лыжница уже пропускала многие старты по состоянию здоровья, в том числе из-за проблем с недостаточным весом и стрессового перелома ноги. В сезоне-2022/2023 Остберг выиграла золото ЧМ в эстафете и заняла 26-е место в общем зачете Кубка мира.