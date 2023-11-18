Президент Финляндии пригласил на торжественный приём юниорку и проигнорировал Нисканена

Президент Финляндии Саули Ниинистё пригласил на торжественный приём юниорку и проигнорировал трёхкратного олимпийского чемпиона Ийво Нисканена.

Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола впервые за 14 лет вернулись на подиум на чемпионате мира по лыжным видам спорта в словенской Планице в прошлом сезоне, завоевав серебряные медали в эстафете 4 по 10 км. Квартет надеялся, что президент республики Саули Ниинистё отметит это достижение приглашением на торжественный приём.

«Но он этого не сделал. Мы на это рассчитывали и с удовольствием бы поехали», — приводит слова Хаколы Iltalehti.

В этом году президент Финляндии пригласил на приём в честь Дня независимости чемпионку мира среди юниоров в спринте Ээви-Инкери Тоссавайнен.