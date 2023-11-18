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Горнолыжник Кристофферсен едва не подрался с экоактивистами на Кубке мира

Горнолыжник Кристофферсен едва не подрался с экоактивистами на Кубке мира
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Скандалом ознаменовался первый этап мужского Кубка мира по горным лыжам в Австрии. На финишную зону выбежали протестующие, забрызгавшие снег оранжевой краской и лёгшие на снег, после чего соревнования были приостановлены, вмешалась полиция.

Предпринял попытку вмешаться и член норвежской сборной Хенрик Кристофферсен, рассердившийся из-за поведения протестующих. Кристофферсен попытался устроить потасовку, но его остановили.

«Это крайне неуважительно. Говори, что хочешь, протестуй и пытайся изменить ситуацию. Но не порти людям событие. Это отвратительно», — приводит слова Кристофферсена NRK.

Фото: кадр из трансляции

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