Горнолыжник Кристофферсен едва не подрался с экоактивистами на Кубке мира

Скандалом ознаменовался первый этап мужского Кубка мира по горным лыжам в Австрии. На финишную зону выбежали протестующие, забрызгавшие снег оранжевой краской и лёгшие на снег, после чего соревнования были приостановлены, вмешалась полиция.

Предпринял попытку вмешаться и член норвежской сборной Хенрик Кристофферсен, рассердившийся из-за поведения протестующих. Кристофферсен попытался устроить потасовку, но его остановили.

«Это крайне неуважительно. Говори, что хочешь, протестуй и пытайся изменить ситуацию. Но не порти людям событие. Это отвратительно», — приводит слова Кристофферсена NRK.