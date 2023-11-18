Чемпион мира Фосс-Солевог вышвырнул протестующего, пытавшегося сорвать соревнования

Двукратный чемпион мира по горным лыжам норвежец Себастьян Фосс-Солевог прокомментировал скандал, произошедший на первом этапе мужского Кубка мира в Австрии.

Напомним, во время проведения соревнований на финишную зону выбежали протестующие, забрызгавшие снег оранжевой краской и лёгшие на снег, после чего соревнования были приостановлены, вмешалась полиция. Фосс-Солевог не остался в стороне и лично вышвырнул одного из экоактивистов.

«Необязательно было размещаться внизу. Это провокация, особенно учитывая то, что норвежец мог очень хорошо выступить.

Я видел, что полиция была далеко. Нужно было действовать. Они [экоактивисты] делают это не в том месте и не в то время. В худшем случае, мой напарник по сборной мог выйти на трассу», — приводит слова Фосс-Солевога издание VG.

Фото: кадр из трансляции