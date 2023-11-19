Австрийцы впервые с 2001 года заняли все места на подиуме в мужском слаломе на Кубке мира

В субботу, 18 ноября, на этапе Кубка мира по слалому в Гургле победу одержал австриец Мануэль Феллер. Второе и третье места на подиуме заняли его соотечественники Марко Шварц и Михаэль Матт. Впервые с 2001 года австрийцы заняли все три позиции на подиуме на этапе Кубка мира в мужском слаломе, сообщает Reuters.

Феллер в первой попытке почти на секунду опередил ближайшего преследователя. По итогам второй его преимущество сократилось, и он обогнал Шварца в сумме на 0,23 секунды. Для Феллера это третья победа в слаломе на Кубке мира и первая с 2021 года. В позапрошлом сезоне он стал вторым в КМ в зачёте этой дисциплины.

Феллер также прервал длительную серию без побед в мужском слаломе в Кубке мира для Австрии. Она составила 17 гонок. В прошлый раз подобная серия была у австрийцев в 1960-х годах.

Когда в конце второй попытки должны были стартовать ещё пять спортсменов, заезд был прерван из-за акции протеста против изменений климата. Протестующих пришлось оттаскивать из финишной зоны.

Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсон бросился на скандирующих активистов, но его сдержали. Телекамеры засняли, как скандинав и хорват Филип Зубчич бросали в демонстрантов снежки. «[Зубчич] ударил одного протестующего по голове. Он был этим доволен», — сказал Кристофферсен NRK.